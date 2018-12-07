ИА «Ореанда-Новости». Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, которая ранее была отстранена от обязанностей директора областного департамента молодежной политики, прилетев из отпуска с Сейшел, дала своё первое интервью блогеру Сергею Колясникову после скандала.

Ольга Глацких прославилась своей двусмысленной фразой на встрече со школьниками из Кировграда. Отвечая на вопрос о финансировании молодёжных инициатив и проектов, Глацких заявила, что «государство им ничего не должно», поскольку оно не просило их родителей их рожать. Позже она оправдалась за своё высказывание, уверив, что фраза вырвана из контекста и была понята общественностью неправильно.

В интервью блогеру Глацких пожаловалась, что те многочисленные сообщения в Сети, которые начали появляться после её высказывания, чиновница считает унижением.

«То, что сейчас происходит в Сети. Вы сами как считаете, такое унижение имеет право на существование? У меня есть близкие, родственники и ребенок, который это видит», — обратилась Глацких к блогеру.

При этом она сообщила, что добровольно оставлить свой пост директора областного департамента молодежной политики она не сможет – «совесть не позволит», так как у неё есть проекты.

«Я не могу оставить около 400 000 вовлеченных в мероприятия ребят. Во время моего отсутствия не реализовались три проекта», – сказала она.

Глацких намерена ждать проверки и не уйдёт в отставку до её окончания. В беседе с блогером она вспомнила свою спортивную карьеру.

«Когда я занималась большим спортом, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила и доказала, что трудности делают нас сильнее», – рассказала чиновница.

Напомним, ранее на фоне скандала губернатор Евгений Куйвашев у себя в Instagram написал, что временно отстранил чиновницу от занимаемой должности. На Глацких началась массированная негативная атака в социальных сетях. О её высказывании написали все СМИ, она стала героиней выпуска «Вечернего Урганта», Сергей Шнуров посвятил ей стихи, а Вячеслав Мясников - новую песню.

Следственный комитет выпустил релиз о начавшейся в департаменте проверке, однако позже пресс-служба СК сняла новость с сайта.



