ИА «Ореанда-Новости». Ольга Глацких, чиновница из Свердловской области, допустившая ранее резонансное заявление о том, что «государство ничего не должно» молодёжи и «государство не просило вас рожать», извинилась за сказанные слова.

Ольга Глацких добавила, что её слова были вырваны из контекста общего содержания встречи и в целом из контекста разговора. Напомним, тогда чиновница, занимающая пост директора департамента молодёжной политики в Свердловской области, отвечала на вопрос о финансировании молодёжных проектов муниципальных образованиях.

– В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодёжи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны. Также многое зависит и от их родителей, которые должны помогать своим детям в их саморазвития и становлении, – сообщила Глацких, отметив, что инициатива должна исходить от самих школьников, а государство выступает при этом в роли помощника.

Далее последовали слова извинений за сказанные ранее слова:

– Я признаю, что, может, это мысль была выражена чересчур прямолинейно: «Государство вам ничего не должно», и приношу свои извинения за столь резкое высказывание, – сообщила Ольга Глацких, отметив, что «это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодёжи самостоятельно и активно развиваться», а не только рассчитывать на государство.

Ранее стало известно, что руководитель Свердловской области Евгений Куйвашев обещал проверить слова Глацких – "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции". Он заранее извинился за сотрудницу и обещал разобраться в ситуации, в том числе, просмотрев полную запись той встречи.

Депутат Государственной Думы Алена Аршинова из «Единой России» заявила, что слова Глацких говорят о её некомпетентности и непонимании ей госполитики. Она отметила, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в России "вообще рожать перестанут".