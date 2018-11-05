ИА «Ореанда-Новости». Слова директора департамента молодёжной политики Ольга Глацких вызвали скандал, который приобретает федеральный масштаб. Чиновница заявила школьникам, что государство не просило россиян рожать детей, а значит ничего не должно. Так она сказала, комментируя финансирование социальных проектов, посвящённых развитию детей.

На Урале 2 ноября чиновница допустила скандальную фразу, которую опубликовал местный телеканал «Эхо 24» в передаче «Новости Кировграда». Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила школьникам и молодёжи о том, что государство не просило их родителей рожать. Это было сказано в ходе круглого стола с участием администрации и представителей молодёжных объединений города.

Темой заседания стало создание и развитие площадок для раскрытия и развития талантов молодых людей, оно проходило в стенах администрации муниципалитета.

Когда дискуссия затронула тему нехватки денег на развитие таких «талантливых площадок», прозвучало следующее заявление чиновницы:

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

Она также призвала родителей вкладываться в развитие своих детей вместе с государством, добавив, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности.

«Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие и это дёшево стоит? Поверьте, это недёшево! И ресурсы, и человеческие ресурсы… А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трикопеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих», — продолжила Ольга Глацких.

Однако заявление чиновницы о том, что «государство не просило вас рожать», вызвало широкий резонанс. Фрагмент с её словами попал в социальные сети. Самые мягкие комментаторы слов Глацких просят чиновницу ответить на вопрос, откуда у государства берутся налогоплательщики и защитники.