ИА «Ореанда-Новости». Ольга Глацких, директор департамента молодежной политики Свердловской области, ставшая известная после своей скандальной фразы молодёжи «государство не просило вас рожать», отделается выговором. Решение о таком наказании принято губернатором области, однако информация пока не подтверждена официальным представителем.

Отстранённая ранее чиновница Ольга Глацких получит дисциплинарное взыскание. Об этом сообщает ресурс ura.news, ссылаясь на утверждает источник в аппарате губернатора.

По информации собеседника ресурса, такое решение о выговоре принял глава региона выбрал после «серьезного разговора» с чиновницей. Ожидалось, что по итогам служебной проверки Глацких будет освобождена от должности.

Решение о временном отстранении подписал губернатор региона Евгений Куйвашев 6 ноября. Напомним, во время круглого стола с представителями молодёжных организаций, отвечая на вопрос о финансировании детских творческих проектов, Ольга Глацких допустила резонансную фразу: «Государство не просило их [родителей] вас [молодёжь] рожать». Позже она извинилась за сказанную фразу.

7 ноября стало известно, что Следственный комитет России намерен организовать доследственную проверку после поступления информации о возможном нецелевом расходовании бюджетных денег, допущенном департаментом молодежной политики региона.

В прессе сообщили, что департамент получил в 2018 году 131 млн рублей на проекты поддержки талантливой молодежи. И обучения детей провели в бизнес-отеле «Панорама» в центре Екатеринбурга, который аффилирован с одним из депутатов Законодательного собрания региона. Следователи также выяснят, почему и другие мероприятия департамента проходили в этом отеле, например, в прошлом году там провели четыре совещания с представителями муниципалитетов, а также семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

СКР установит «правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ», пояснили в ведомстве.

Портал 66.ru сообщал, что упомянутый отель «Панорама» принадлежит депутату Александру Серебренникову, который сопровождал Глацких в отпуске на Сейшелах.