ИА «Ореанда-Новости». Чиновницу с Урала Ольгу Глацких, которая допустила резонансное высказывание по поводу госполитики в отношении молодёжи, временно отстранили от занимаемой ей должности директора департамента молодёжной политики Свердловской области.

Напомним, ранее в ходе заседания, отвечая на вопрос о финансировании социальных молодёжных проектов, Глацких заявила молодёжи, что «государство [им] ничего не должно», поскольку «государство не просило [родителей] вас рожать».

Во вторник, 6 ноября, Глацких была отстранена от должности на время проведения служебной проверки после её высказывания. Соответствующее заявление подписал губернатор области Евгений Куйвашев 6 ноября, отметили в пресс-службе. В департаменте добавили, что поводом к проведению проверки послужило заявление Глацких, сделанное в Кировграде на круглом столе, посвященном реализации молодежных проектов.

Куйвашев сообщил, что не может совершенно согласиться со словами Глацких.

– Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять, – приводит департамент молодёжной политики Свердловской области слова Куйвашева.

Ранее губернатор сообщал, что будет разбираться в ситуации и выяснять– "имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции"

Глацких после извинилась за своё высказывание. Чиновница пояснила, что допустила прямолинейную фразу, но преследовала цель "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Она отметила, что её слова были вырваны из контекста.

– В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодёжи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны, – сообщила Глацких.