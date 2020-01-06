06.01.2020, 17:46
Светящиеся гирлянды стоят россиянам 4 рубля за тёмное время суток
ИА «Ореанда-Новости». Аналитиком ФинУниверситета при Правительстве России Ириной Сосёнкиной было подсчитано, сколько россияне платят за электроэнергию, которую потребляют новогодние гирлянды.
Светящиеся домашние гирлянды обходятся россиянам 4 рубля за тёмное время суток, то есть примерно за 10 часов. Это связано с тем, что современные декоративные украшения, размер которых не превышает 5 метров, потребляют от 2 ватт до 7 ватт в час. Энергоэкономичность связана с использованием светодиодных ламп.
Уличные гирлянды обходятся дороже, так как они намного мощнее. Они потребляют от 20 ватт до 30 ватт и обходятся примерно в 23 рубля. Но всё равно, по мнению Ирины Сосёнковой, такая стоимость не сильно «ударит по карману» россиян, но поможет создать новогоднее настроение.
Светящиеся домашние гирлянды обходятся россиянам 4 рубля за тёмное время суток, то есть примерно за 10 часов. Это связано с тем, что современные декоративные украшения, размер которых не превышает 5 метров, потребляют от 2 ватт до 7 ватт в час. Энергоэкономичность связана с использованием светодиодных ламп.
Уличные гирлянды обходятся дороже, так как они намного мощнее. Они потребляют от 20 ватт до 30 ватт и обходятся примерно в 23 рубля. Но всё равно, по мнению Ирины Сосёнковой, такая стоимость не сильно «ударит по карману» россиян, но поможет создать новогоднее настроение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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