Аналитиком ФинУниверситета при Правительстве России Ириной Сосёнкиной было подсчитано, сколько россияне платят за электроэнергию, которую потребляют новогодние гирлянды.Это связано с тем, что современные декоративные украшения, размер которых не превышает 5 метров, потребляют от 2 ватт до 7 ватт в час. Энергоэкономичность связана с использованием светодиодных ламп.Но всё равно, по мнению Ирины Сосёнковой, такая стоимость не сильно «ударит по карману» россиян, но поможет создать новогоднее настроение.