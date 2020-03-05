ИА «Ореанда-Новости». Теперь в соответствии с изменениями в федеральном законе выпускники медицинский вызов не обязаны предъявлять бумажную версию аккредитации. Все данные будут заноситься в единую базу, хранится в электронной форме, доступ к которой можно будет получить в любой точке страны. Такие изменения будут удобны как работодателям, так и самим специалистам.

Изменения в федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» коснутся порядка предоставления аккредитации медицинскими и фармацевтическим работникам. Данные о проверке специалистов будут заноситься в Федеральный регистр медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Это позволит ускорить процесс принятия на работу и сократить время допуска к профессиональной деятельности.