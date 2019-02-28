ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, высказал своё мнение по поводу подготовки законопроекта о необходимости раскрытия доходов и вложений Путина. По его убеждению, законопроект, который разработан в Конгрессе США - не что иное, как новое проявление русофобии, сообщает издание «Ведомости».

Дмитрий Песков однозначно выразил своё отношение к проекту закона о раскрытии активов российского президента, который решили представить в Конгрессе - «О транспарентности в отношении Владимира Путина». Он высказался об этом событии с иронией, назвав действия американских законодателей «русофобскими потугами».

Пресс-секретарь президента пояснил, что Путин пока может быть не в курсе новости, но ознакомится с ней с помощью дайджестов СМИ, которые для него обычно готовят. Песков считает, что не стоит серьёзно относиться к подобным инициативам. Слишком часто законодатели США стали обращаться к теме России, президента и высокопоставленных лиц. По адресу американских официальных структур пресс-секретарь заметил: «Своих забот у них мало».

Ранее депутаты из палаты представителей Конгресса представили законопроект, в котором изложено требование к разведке выяснить, каково финансовое состояние российского лидера и членов его семьи. Имеются в виду банковские счета, различные активы и инвестиции. Эту информацию разведка должна предоставить Конгрессу, так же как сведения о «высокопоставленных, значимых» бизнесменах и зарубежных политиках, которые составляют окружение президента.

На основании законопроекта в случае его принятия позже могут быть введены определённые санкции. Основная цель конгрессменов - доказать, что Белый дом допустил «рост влияния России», и показать «гнусность» российского руководства, «подрывающего основы демократии».