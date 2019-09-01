Традиционно этот день празднуется в первое воскресенье сентября – в текущем году он выпал на 1 сентября.

История праздника началась относительно недавно. Впервые его ввели в 1965 году - он был связан с тем, что были завершены работы по постройке нефтепровода под названием «Дружба». Это был масштабный проект, согласно которому нефть с территории Советского Союза поставлялась в такие страны как Венгрия, Чехословакия, Польша, Германская Демократическая Республика и Югославия. 1 октября 1980 года Президиум Верховного Совета СССР внёс этот день в список памятных дат. Цель празднования заключается в том, чтобы отметить работников нефтяной и газовой промышленности за их непростую деятельность, а также продемонстрировать населению страны важность и значимость вышеуказанных отраслей в государственной экономике. С распадом Советского Союза традиция празднования этого дня осталась. В этом году День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают в тридцать девятый раз.

В этот день организованы различные праздничные концерты и мероприятия по чествованию наиболее отличившихся сотрудников. К поздравлениям присоединяются первые государственные лица и представители региональных властей. Кроме работников, которые напрямую заняты в добыче и переработке нефти и газа, праздник отмечают преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений. К празднику присоединяются также жители тех населённых пунктов, для которых нефтяная и газовая промышленность является ключевой.

Стоит отметить, что аналогичный праздник существует и в других странах, например, в Азербайджане, на Украине или Казахстане.