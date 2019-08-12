ИА "Ореанда-Новости" Священника из Ленинградской области, едва не утопившего младенца в купели, отстранили от служения.

Скандал спровоцировало опубликованное в соцсетях видео, на котором игумен грубо окунает ребёнка в воду, не обращая внимания на протесты матери мальчика.

После случившегося женщина подала заявление в полицию и в епархиальное управление. По итогам проверки игумену Фотию запретили проводить священнослужения и вывели его за штат.

Сам священник, ставший героем скандала, своей вины не признаёт. Фотий заявил, что ему помешала истерика матери малыша. Если бы не её попытки выхватить ребёнка, всё прошло бы спокойнее.