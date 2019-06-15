ИА "Ореанда-Новости" 4200 подростков Пензенской области планируется обеспечить на летний период временным трудоустройством. Соответствующее заявление сделало министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

В настоящее время 275 несовершеннолетних удалось обеспечить работой. Этот показатель власти Пензенской области планируют увеличить в пятнадцать раз. По информации, предоставленной пресс-службой регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, при трудоустройстве подростков учитывается ряд факторов. Так обращают внимание на индивидуальные особенности потенциального работника, на его место жительства и режим труда. Приоритетными на право получить временное трудоустройство являются несовершенные лица, оказавшиеся в трудной ситуации, и лица, которые состоят на профилактическом учёте. Разрешение родителей необходимо в том случае, если ребёнку не исполнилось шестнадцати лет.

В пресс-службе министерства также дополнили, что основными направлениями в трудоустройстве пензенских подростков являются благоустройство территорий населённых пунктов, скверов и парков. Юным работникам могут предложить заняться и озеленением этих объектов. На ремонтно-строительных участках и производственных площадках также будут рады появлению нового работника. Пензенские подростки могут также заняться благоустройством захоронений участников великой Отечественной войны или оказать помощь пожилым и немощным людям.