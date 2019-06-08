Петицию в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подписали уже 66 тысяч человек.





Кроме того, около шести тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом. Они требуют освободить Голунова.





Авторы петиции и письма считают задержание журналиста провокацией. Однако следствие попросило суд арестовать Голунова на два месяца. Напомним, его обвиняют в сбыте наркотиков. Сам журналист свою вину отрицает, отмечая, что это дело связано с профессиональной деятельностью.