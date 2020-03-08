ИА «Ореанда-Новости». Роза Сябитова заявила, что за сожительство россиянок нужно наказывать ремнём. Своё мнение по этому вопросу телеведущая высказала в комментарии «Говорит Москва».

По мнению Сябитовой, форма сожительства без регистрации брака вредит женщинам. Родители должны объяснить все отрицательные стороны этого вида отношений. Если они не преуспели, то стоит «объяснить по-плохому» и применить физическую силу.

Ранее тема сожительства без официальной регистрации брака вызвала множество обсуждений в Сети. Один из самых громких случаев связан с высказыванием протоиерея Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».