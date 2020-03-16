ИА «Ореанда-Новости». Роза Сябитова, работающая в РФ на должности телеведущей, сказала, что жительницам России не нужно заводить отношения с настоящими мужчинами. 

Телеведущей из России было заявлено, что настоящая женщина способна сама заниматься воспитанием детей и добиваться финансового благополучия, но мужа данный вариант может не устроить. 

Сябитовой в Instagram было сказано, что настоящий мужчина женщине никогда этого не позволит сделать. 

Она сказала, что не вступает в брак, потому что для неё такой вариант уже не является подходящим.