Телеведущей из России было заявлено, что настоящая женщина способна сама заниматься воспитанием детей и добиваться финансового благополучия, но мужа данный вариант может не устроить.Сябитовой в Instagram было сказано, что настоящий мужчина женщине никогда этого не позволит сделать.