16.03.2020, 13:00
Сябитова уведомила, почему её соотечественницам не нужен "настоящий мужчина"
ИА «Ореанда-Новости». Роза Сябитова, работающая в РФ на должности телеведущей, сказала, что жительницам России не нужно заводить отношения с настоящими мужчинами.
Телеведущей из России было заявлено, что настоящая женщина способна сама заниматься воспитанием детей и добиваться финансового благополучия, но мужа данный вариант может не устроить.
Сябитовой в Instagram было сказано, что настоящий мужчина женщине никогда этого не позволит сделать.
Она сказала, что не вступает в брак, потому что для неё такой вариант уже не является подходящим.
Телеведущей из России было заявлено, что настоящая женщина способна сама заниматься воспитанием детей и добиваться финансового благополучия, но мужа данный вариант может не устроить.
Сябитовой в Instagram было сказано, что настоящий мужчина женщине никогда этого не позволит сделать.
Она сказала, что не вступает в брак, потому что для неё такой вариант уже не является подходящим.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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