ИА «Ореанда-Новости» Иван Приходько, исполняющий обязанности мэра города Горловка (Донецкая Народная Республика (ДНР)) сообщил, что съёмочная группа телеканала «6 ТВ» попала под обстрел со стороны украинских военных в посёлке шахты имени Гагарина, который расположен в пределах территории муниципалитета. Журналистов обстреляли из стрелкового оружия. Пострадавших нет.

В городской администрации сообщили, что сотрудники телекомпании прибыли на место для фиксации разрушений в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

8 июля представители Совместного центра контроля и координации сообщили, что в течение суток по территории ДНР было выпущено 183 боеприпаса. Были повреждены жилые дома, газопровод, линия электропередач.