Адвокат Мамаева Игорь Бушманов представил суду ряд положительных характеристик футболиста.

Поддержать спортсмена захотели его соседи: среди выступивших за Мамаева оказалось около 30 человек из товарищества собственников жилья. По их словам, Павел Мамаев дружелюбен, без вредных привычек, пользуется уважением у соседей, с уважением относится к старшим. Также соседи утверждают, что "в алкогольном опьянении никогда не видели", "даже не курит", "с нежностью и лаской заботится о детях, часто с ними гуляет на детской площадке во дворе дома". В своё время Мамаев построил на собственные деньги детскую площадку, за что краснодарские соседи благодарны футболисту.

Игорь Бушманов в ходе заседания заявил, что Алекс, сын Мамаева, весьма тяжело переживает разлуку с отцом. Из-за этого он стал даже заикаться.

Защитник предоставил суду также благодарственное письмо из СИЗО, где содержится Мамаев. В нем администрация благодарит футболиста за организацию проведения футбольных матчей среди заключенных и за пропаганду здорового образа жизни.

Защитник отметил, что потерпевший Соловчук, предъявив паспорт, может в любой момент получить 500 тысяч рублей, которые на его счёт перевел Мамаев.

В завершении судебного заседания Бушманов вспомнил историю молодой женщины по фамилии Малышева, которой помогла семья Мамаевых. Из-за бытового конфликта девушке были нанесены серьёзные раны на лице. Жена Павла Мамаева Алана, узнав из социальных сетей об этом деле, взяла все расходы на лечение и восстановление Малышевой на себя.



Выслушав адвоката Мамаева, суд объявил перерыв. Позже прокурор попросила огласить протоколы очных ставок.