Напомним, что Андрей Патрушев является сыном секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

Андрей Патрушев работал заместителем директора по развитию шельфовых проектов публичного акционерного общества «Газпром нефть». Одним из знаковых достижений на этом посту стало открытие нефтерождений на сахалинском шельфе и внедрение программы «Посейдон», ставшей объединяющим звеном цифровых проектов производства. По информации, предоставленной представителем вышеуказанной компании, решение Патрушева-младшего покинуть «Газпром нефть» связано со сменой места работы. Несмотря на то, что в компании не сказали, куда именно уходит Андрей Патрушев, знакомый экс-замдиректора уточнил, что он перейдёт в частный бизнес. Однако в какой области приложит свои усилия Патрушев, источник не сообщил.

Тридцативосьмилетний Андрей Патрушев окончил Академию Федеральной службы безопасности, изучал юридическое дело. Позднее изучал процессы мировой экономики в стенах Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Российской Федерации и нефтегазовое дело в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина.

Взлёт карьеры сына Николая Патрушева пришёлся на 2013 год. Начав работать в «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», позднее был включён в состав членов правления, занял пост заместителя директора по развитию шельфовых проектов в «Газпром нефть». Два года назад стал председателем совета директоров компании «ЦентрКаспнефтегаз».