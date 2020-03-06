ИА «Ореанда-Новости». Никита Высоцкий прокомментировал рекламу ФБР США с использованием фото Владимира Высоцкого. По мнению сына певца, призыв к сотрудничеству Федерального бюро расследований США с фотографией Высоцкого, является глупым и бестактным поступком.

Актёр театра и кино Никита Высоцкий заявил, что действия ФБР неправильные с правовой точки зрения. Кроме того, сам посыл противоречит этической точке зрения, так как Высоцкий не ассоциируется с людьми, которые «доносят».

Ранее ФБР США разместило на своей странице в Facebook рекламу на русском языке. Ведомство использовало фотографию советского поэта, певца и актёра Владимира Высоцкого.