13.06.2019, 21:17
Сына экс-хоккеиста сборной России Соколова подозревают в убийстве матери
ИА «Ореанда-Новости». Жена бывшего вратаря СКА и сборной России по хоккею Максима Соколова убита под Петербургом.
Как сообщают СМИ, к убийству причастен сын хоккеиста – 18-летний вратарь СКА-1946 Максим. Младший сын побежал к соседям с криком, что брат сошёл с ума и убивает маму. Когде женщину нашли, старший сын собирался совершить самоубийство – у него были раны на шее.
Сейчас в СКР выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщают СМИ, к убийству причастен сын хоккеиста – 18-летний вратарь СКА-1946 Максим. Младший сын побежал к соседям с криком, что брат сошёл с ума и убивает маму. Когде женщину нашли, старший сын собирался совершить самоубийство – у него были раны на шее.
Сейчас в СКР выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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