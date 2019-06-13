Как сообщают СМИ, к убийству причастен сын хоккеиста – 18-летний вратарь СКА-1946 Максим. Младший сын побежал к соседям с криком, что брат сошёл с ума и убивает маму. Когде женщину нашли, старший сын собирался совершить самоубийство – у него были раны на шее.Сейчас в СКР выясняют обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело.