Молодого человека укусила черепаха.

Двадцатишестилетний Денис Шальных во время отдыха пострадал от нападения пресмыкающегося. Черепаха, более известная как дальневосточная черепаха, напала на молодого человека и укусила его за ногу. Сам Денис заявляет, что мог сам стать инициатором нападения. Он также призвал быть более осторожными на отдыхе. Особенно это касается тех, кто оказался в болотистой местности – не забывайте о плотной обуви и о шестах для прощупывания местности. Сын Елены Яковлевой призвал максимально распространить эту информацию для того, чтобы аналогичных случаев происходило как можно меньше. Денис Шальных сказал, что в настоящее время воздух на улице значительно прогрелся, и рептилии или пресмыкающиеся не успели привыкнуть к смене климата. Поэтому и происходят подобные нападения. Атака китайской черепахи стала скорее всего отражением агрессии, а не самозащиты, заключил Шальных.

Денис Шальных известен широкой публике своим необычным внешним видом – тело молодого человека с головы до ног украшено татуировками. Он поступил на режиссёрский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Однако, учиться он не стал. Его родители, народные артисты России, отправили сына учиться в столицу Англии, здесь Денис проучился всего один год. Он вернулся в Россию, стал серьёзно заниматься культуризмом, искусственным прокалыванием частей тела и татуировками. Личная жизнь Дениса Шальных также претерпевала свои сложности. В начале этого года он оформил развод с Викторией Мельниковой, выпускницей журналистского факультета. Их брак продлился около года. Причина, по которой пара распалась – измены Дениса Шальных, в которых подозревала его девушка.