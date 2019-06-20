ИА «Ореанда-Новости» Евгений Зданович отправится отбывать наказание в колонию строгого режима.

Приговором столичного суда сыну бывшего руководителя Центра общественных связей ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгению назначили 10 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Летом 2018 года Зданович приобрел следующие наркотические вещества: более ста граммов гашиша и почти 50 граммов марихуаны, после чего распределил наркотики по пакетикам, намереваясь продать их. Однако молодого человека тотчас задержали сотрудники полиции.

До вынесения приговора Евгений Зданович находился под стражей по решению суда.



