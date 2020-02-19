ИА «Ореанда-Новости». В Москве таксист украл с банковской карточки пассажира почти 500 тысяч рублей, пишут «Известия».



Сообщается, что мужчина попросил водителя остановиться, чтобы снять деньги в банкомате. Водитель подсмотрел пин-код, а потом украл карточку. Он снял деньги в другом банкомате, а потом незаметно вернул карту клиенту. В итоге ему удалось снять 490 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Таксиста поместили под арест.