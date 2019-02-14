ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор намерен ввести ограничения по обхвату талии у россиян в рамках борьбы с ожирением. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова в беседе с РИА Новости. Она заявила, что необходимо ориентироваться на опыт Японии в борьбе с проблемами со здоровьем граждан, страдающих от лишнего веса. Она отметила, что в стране восходящего солнца талия, превышающая 90см, является «незаконной».

Попова рассказала, что в Японии действует так называемый «метабо-закон», предписывающий гражданам в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно проходить обязательный замер обхвата талии.

По её словам, в максимальные показатели для талии в Японии составляют 90 см у мужчин, и 80см у женщин. Если же талия у человека превышает 90 см, то он обязан проходить обязательные консультации.

Как отметила Попова, компании, которые не заботятся о здоровье своих сотрудников, обязаны платить штрафы, достигающие 19 миллионов долларов.

Также она отметила систему, которая действует в Новой Зеландии. Чтобы получить гражданство, человеку необходимо предоставить бумагу, что индекс его массы тела не превышает 35. Попова подчеркнула, что в Новой Зеландии действует особая политика здравоохранения и люди, чей индекс массы тела не соответствует нормам, подвержены «долгосрочными рисками, в том числе и финансовыми, для системы охраны здоровья».

Глава ведомства заявила, что Роспотребнадзор рассмотрит возможность введения в России подобных мер. Вопрос об этом будет обговариваться в течение года работы нацпроектов. Она отметила, что это выяснится в результате исследований, которые проводит ведомство.

Попова сообщила, что по результатам проверок продукты продовольствия соответствуют нормам Роспотребнадзора, однако всё равно необходим дополнительный контроль за качеством.

По данным Минздрава в 2017 году число страдающих от ожирения россиян составило 2 миллиона человек. При этом наиболее подвержены этому недугу люди в возрасте от 55 лет, так как они не изменяют свои пищевые привычки с учётом снижения двигательной активности.