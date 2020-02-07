07.02.2020, 15:01
Тарасова рассказала, какое условие позволит в дальнейшем побеждать Медведевой и Загитовой
ИА «Ореанда-Новости» Заслуженным тренером Советского Союза Татьяной Тарасовой было названо условие, при котором фигуристки из РФ Евгения Медведеваи Алина Загитова смогут выигрывать турниры в будущем. Высказывание тренера приведено в материале "Р-спорт".
По словам Тарасовой, если будут проходить турниры по взрослым, то российские фигуристки будут в них участвовать и выигрывать. Тарасова заявила, что у Медведевой и Загитовой стали складываться сложные судьбы, когда они выросли.
Также тренер отметила, что фигуристкам необходимо подходить с осторожностью к изучению четверных прыжков и на первом этапе им нужно "подготовить тело". Тарасова объяснила это тем, что у фигуристок тонкие щиколотки, и все может печально обернуться.
Накануне Тарасова выступила с критикой Федерации фигурного катания в Германии, которая возмутилась победой фигуристок из РФ на чемпионате Европы. Она заявила, что немцам нужно сосредоточиться на том, как выступают их представительницы.
По словам Тарасовой, если будут проходить турниры по взрослым, то российские фигуристки будут в них участвовать и выигрывать. Тарасова заявила, что у Медведевой и Загитовой стали складываться сложные судьбы, когда они выросли.
Также тренер отметила, что фигуристкам необходимо подходить с осторожностью к изучению четверных прыжков и на первом этапе им нужно "подготовить тело". Тарасова объяснила это тем, что у фигуристок тонкие щиколотки, и все может печально обернуться.
Накануне Тарасова выступила с критикой Федерации фигурного катания в Германии, которая возмутилась победой фигуристок из РФ на чемпионате Европы. Она заявила, что немцам нужно сосредоточиться на том, как выступают их представительницы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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