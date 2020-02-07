ИА «Ореанда-Новости» Заслуженным тренером Советского Союза Татьяной Тарасовой было названо условие, при котором фигуристки из РФ Евгения Медведеваи Алина Загитова смогут выигрывать турниры в будущем. Высказывание тренера приведено в материале "Р-спорт". 

По словам Тарасовой, если будут проходить турниры по взрослым, то российские фигуристки будут в них участвовать и выигрывать. Тарасова заявила, что у Медведевой и Загитовой стали складываться сложные судьбы, когда они выросли. 

Также тренер отметила, что фигуристкам необходимо подходить с осторожностью к изучению четверных прыжков и на первом этапе им нужно "подготовить тело". Тарасова объяснила это тем, что у фигуристок тонкие щиколотки, и все может печально обернуться. 

Накануне Тарасова выступила с критикой Федерации фигурного катания в Германии, которая возмутилась победой фигуристок из РФ на чемпионате Европы. Она заявила, что немцам нужно сосредоточиться на том, как выступают их представительницы.