Высказывание тренера приведено в материале "Р-спорт".По словам Тарасовой, если будут проходить турниры по взрослым, то российские фигуристки будут в них участвовать и выигрывать. Тарасова заявила, что у Медведевой и Загитовой стали складываться сложные судьбы, когда они выросли.Тарасова объяснила это тем, что у фигуристок тонкие щиколотки, и все может печально обернуться.Накануне Тарасова выступила с критикой Федерации фигурного катания в Германии, которая возмутилась победой фигуристок из РФ на чемпионате Европы. Она заявила, что немцам нужно сосредоточиться на том, как выступают их представительницы.