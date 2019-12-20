Голиковой заявлено о том, что оклады устанавливаются как на уровне руководителя той или иной медицинской организации, так и на уровне субъекта. Государственный деятель посетовала, что рекомендаций по зарплатам придерживаются не в каждом регионе.Кроме того, Голикова сказала о том, что главой государства было поручено в системе оплаты труда прийти к единообразию. Она заявила, что после того, как будут приняты поправки в Трудовой кодекс, это решение должно быть реализовано.Накануне депутатом Госдумы Василием Власовым было предложено освободить врачей, работающих в селе, от уплаты подоходного налога с зарплаты.