20.12.2019, 13:04
Татьяна Голикова рассказала о причинах разрыва в зарплатах врачей в российских регионах
ИА «Ореанда-Новости». С разными порядками установления окладов связана в регионах РФ разница в зарплатах врачей. ОБ этом заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.
Голиковой заявлено о том, что оклады устанавливаются как на уровне руководителя той или иной медицинской организации, так и на уровне субъекта. Государственный деятель посетовала, что рекомендаций по зарплатам придерживаются не в каждом регионе.
Кроме того, Голикова сказала о том, что главой государства было поручено в системе оплаты труда прийти к единообразию. Она заявила, что после того, как будут приняты поправки в Трудовой кодекс, это решение должно быть реализовано.
Накануне депутатом Госдумы Василием Власовым было предложено освободить врачей, работающих в селе, от уплаты подоходного налога с зарплаты.
Голиковой заявлено о том, что оклады устанавливаются как на уровне руководителя той или иной медицинской организации, так и на уровне субъекта. Государственный деятель посетовала, что рекомендаций по зарплатам придерживаются не в каждом регионе.
Кроме того, Голикова сказала о том, что главой государства было поручено в системе оплаты труда прийти к единообразию. Она заявила, что после того, как будут приняты поправки в Трудовой кодекс, это решение должно быть реализовано.
Накануне депутатом Госдумы Василием Власовым было предложено освободить врачей, работающих в селе, от уплаты подоходного налога с зарплаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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