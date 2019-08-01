01.08.2019, 19:46
Тайвань на год продлил безвизовый режим для россиян
ИА «Ореанда-Новости». Безвизовый режим в Тайвань продлён до 31 июля 2020 года. Режим доступен гражданам России, Таиланда, Брунея и Филиппин.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 августа 2019 года, россияне смогут пребывать на территории государства до трёх недель без оформления визы. Этот срок также был увеличен.
Как сообщили в министерстве иностранных дел островного государства, такие меры направлены на увеличение туристического потока из перечисленных стран.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 августа 2019 года, россияне смогут пребывать на территории государства до трёх недель без оформления визы. Этот срок также был увеличен.
Как сообщили в министерстве иностранных дел островного государства, такие меры направлены на увеличение туристического потока из перечисленных стран.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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