. Режим доступен гражданам России, Таиланда, Брунея и Филиппин.Кроме того, с сегодняшнего дня, 1 августа 2019 года,. Этот срок также был увеличен.Как сообщили в министерстве иностранных дел островного государства, такие меры направлены на увеличение туристического потока из перечисленных стран.