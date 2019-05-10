ИА «Ореанда-Новости» На Алтае спасатели продолжают поиски тел двух туристов, погибших при сходе лавины 6 мая. Об этом сообщает МЧС республики.

Несмотря на ухудшившиеся погодные условия, поисковая операция продолжилась в пятницу, в районе поисков усилился ветер, не прекращается снегопад. Из-за непогоды невозможно использовать авиацию.

6 мая группа из девяти человек из секции горного туризма Новосибирского госуниверситета попала под лавину во время туристического похода, семь человек погибли, по данным ведомства тела пяти погибших уже найдены.