ИА «Ореанда-Новости» Тела всех пропавших членов семи нашли в колодце на даче в Уфе. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Башкирии.

Ранее сообщалось, что родственники пропавших обратились в полицию только в апреле, хотя семья из пяти человек: 39-летней женщина, её 6-летний и 2-летний сыновья, а также 20-летняя дочь со своим годовалым сыном, пропали ещё в декабре прошлого года.

Подозреваемый в убийстве мужчина покончил с собой, на его даче в колодце были найдены тела всех пропавших.