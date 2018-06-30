ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно статье 19.1 закона «О средствах массовой информации», иностранное юридическое лицо не может участвовать в уставном капитале средства массовой информации более, чем на двадцать процентов.

Роскомнадзор в ходе контрольной проверки выяснил, что деятельность французского телеканала находится под контролем иностранного юридического лица. Это выявилось в процессе проверки лицензионного договора средства массовой информации.

Роскомнадзор на следующий же день после того, как было вынесено предупреждение телеканалу RT France о недостаточно полной и честной информации в сюжете о Сирии, отправил предупреждение о нарушении закона и France 24.

Указывается, что уведомление было отправлено 29 июня. В нем служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требует как можно скорее устранить нарушения и уведомить об этом структуру.

Федеральная служба сообщает, что представители телеканала до сих пор не прокомментировали ее сообщение. Никакого ответа не поступило ни в московский офис, ни в парижский, как утверждает Роскомнадзор.

Теперь деятельность средства массовой информации может быть приостановлена, худший вариант - у France 24 могут в судебном порядке аннулировать лицензию, выданную «Медиа Коммуникейшнс».

Ранее, 28 июня, Роскомнадзор вынес предупреждение еще одному французскому телеканалу, в этот раз касаемо сюжета программы. Согласно претензии, «Высший совет принял решение вынести предупреждение телеканалу RT France в связи с отсутствием честности, точности информации и отсутствием разнообразия точек зрения в телевизионном выпуске за 13 апреля 2018 года [вышедшем] в 11 утра, посвященному ситуации в Сирии", - опубликовано на сайте, в пресс-релизе ведомства.