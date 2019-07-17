В автомобиль, который вёз Стриженову на съёмки, въехал грузовик.

Екатерина Стриженова находилась в момент аварии на заднем сидении автомобиля. Так как время было довольно раннее, около четырёх утра, телеведущая спала. Именно в этот момент в автомобиль врезался грузовик.

Стриженова опубликовала случившееся с ней происшествие в своём официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм. Звезда Первого телевизионного канала рассказала, что она проснулась от сильного скрежета над головой. В этот момент она сильно испугалась, подчеркнув, что всё обошлось благополучно – жертв и пострадавших нет. В обращении к своим подписчикам Екатерина Стриженова обратилась с призывом ценить каждый день, так как совершенно неизвестно, что может случиться с человеком в следующий момент. Здоровью 51-летней Стриженовой ничего не угрожает.

Екатерина Стриженова является российской актрисой театра и кино, бессменной телевизионной ведущей программы «Доброе утро» с начала 1997 года на Первом канале. Уроженка города Москвы окончила режиссёрский факультет столичного государственного института культуры, а также Институт практической психологии и психоанализа. В 2014 году Первый канал запустил новое ток-шоу под названием «Время покажет», в котором Екатерина Стриженова стала ведущей. Что касается личной жизни, то Стриженова с собственного совершеннолетия замужем за российским актёром театра и кино, режиссёром и продюсером Александром Стриженовым. У звёздной пары есть две дочери: Анастасия и Александра.