ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее сообщалось, что телеведущего Первого канала Артема Шейнина ждет наказание за употребление нецензурной лексики в эфире. Он не сдержался в эмоциях после поражения сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая (3:0).

Во время эфира передачи «Время покажет» Шейнин цитировал болельщика, с которым разговаривал после матча, и допустил использование матерного слова, употребленного в процессе беседы оппонентом.

В пресс-службе Первого канала сообщили, что с телеведущим будет проведена беседа, а также на него, в качестве наказания, наложат взыскание. Неизвестно, была ли действительно проведена беседа, но на недавний вопрос, заданный представителями средств массовой информации, Артем Шейнин ответил также с использованием нецензурных слов.

Согласно его комментарию, телеведущий уже неоднократно пояснял, что использовал матерное слово в прямом эфире федерального канала не специально. Также Артем добавил, что уже извинился за это. После этого Шейнин возмутился, что, на самом деле, произошедшее не представляет такого сильного интереса, какой пытаются «раздуть», сопроводив высказывание еще одним, с бранными словами.

«У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это *** интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** (ересь - прим. редакции) меня не спрашивали», - дополнил ведущий.

Напомним, 25 июня в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018, который проходил на самарском стадионе, сборная России впервые с начала турнира проиграла сопернику - сборной Уругвая.

Первой игрой был матч Открытие, который прошел в Москве - он завершился победой РФ над Саудовской Аравией со счетом 5:0, следом - поединок с Египтом с результатом 3:1.