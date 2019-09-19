Отмечается, что эту программу развития также называют «школой губернаторов». Кроме Соловьёва, на мастер-классе выступит учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.Соловьёв отметил, что он обучает искусству общения и риторике.