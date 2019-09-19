19.09.2019, 17:07
Телеведущий Соловьёв начнёт учить будущих губернаторов
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Соловьёв устроит мастер-класс для участников программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента, пишет URA.RU.
Отмечается, что эту программу развития также называют «школой губернаторов». Кроме Соловьёва, на мастер-классе выступит учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Соловьёв отметил, что он обучает искусству общения и риторике.
Отмечается, что эту программу развития также называют «школой губернаторов». Кроме Соловьёва, на мастер-классе выступит учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Соловьёв отметил, что он обучает искусству общения и риторике.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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