ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Соловьёв устроит мастер-класс для участников программы развития кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента, пишет URA.RU.

Отмечается, что эту программу развития также называют «школой губернаторов». Кроме Соловьёва, на мастер-классе выступит учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер и заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Соловьёв отметил, что он обучает искусству общения и риторике.