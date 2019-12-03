







Сотрудниками СУ СКР сообщается, что вчера вечером двое мальчиков построили горку во дворе и катались с неё. За одним ребёнком пришла мама и он на время отъехал. После того,как мать с мальчиком вернулись, они обнаружили тело другого в сугробе. Женщина вызвала скорую.Медицинский персонал не смог спасти ребёнка.Следственный комитет проводит расследование по происшествию. Выясняются подробности по делу.