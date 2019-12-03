03.12.2019, 16:26
Тело 10-летнего мальчика нашли в сугробе в Перевозе
ИА «Ореанда-Новости». Тело 10-летнего мальчика было обнаружено в сугробе в Перевозе вчера, 2 декабря.
Сотрудниками СУ СКР сообщается, что вчера вечером двое мальчиков построили горку во дворе и катались с неё. За одним ребёнком пришла мама и он на время отъехал. После того,как мать с мальчиком вернулись, они обнаружили тело другого в сугробе. Женщина вызвала скорую.
Медицинский персонал не смог спасти ребёнка. Впоследствии стало известно, что у 10-летнего подростка был сломан шейный позвонок. Следственный комитет проводит расследование по происшествию. Выясняются подробности по делу.
Сотрудниками СУ СКР сообщается, что вчера вечером двое мальчиков построили горку во дворе и катались с неё. За одним ребёнком пришла мама и он на время отъехал. После того,как мать с мальчиком вернулись, они обнаружили тело другого в сугробе. Женщина вызвала скорую.
Медицинский персонал не смог спасти ребёнка. Впоследствии стало известно, что у 10-летнего подростка был сломан шейный позвонок. Следственный комитет проводит расследование по происшествию. Выясняются подробности по делу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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