Об обнаружении тела на кладбище сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.Накануна в СМИ была распространена информация о том, что 20 января мать двоих детей Оксана Моргунова направилась с работы в детский сад, чтобы забрать ребёнка, и пропала.По сведениям СК, на кладбище 26 января был найден труп местной жительницы 29 лет, которая числилась без вести пропавшей. Сообщается, что женщина была убита за пять дней до того момента, как было найдено тело.В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве.