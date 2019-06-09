09.06.2019, 19:18
Температура в Москве превысила показатель двадцатилетней давности
ИА «Ореанда-Новости» В столице впервые с 1999 года на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +31 °С.
Настолько же жаркая погода в этот день была двадцать лет назад. Об этом передаёт издание «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. При этом абсолютный температурный рекорд 9 июня был зафиксирован в Москве в 1948 году — +32,1 °С.
Ранее Роспотребнадор поделился способами борьбы с жарой. В ведомстве посоветовали не гулять на улице в определённые часы и при себе иметь всегда бутылку воды.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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