ИА «Ореанда-Новости» В столице впервые с 1999 года на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +31 °С.

Настолько же жаркая погода в этот день была двадцать лет назад. Об этом передаёт издание «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. При этом абсолютный температурный рекорд 9 июня был зафиксирован в Москве в 1948 году — +32,1 °С.

Ранее Роспотребнадор поделился способами борьбы с жарой. В ведомстве посоветовали не гулять на улице в определённые часы и при себе иметь всегда бутылку воды.