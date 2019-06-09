ИА «Ореанда-Новости»   В столице впервые с 1999 года на метеостанции ВДНХ  была зафиксирована температура +31 °С.

Настолько же жаркая погода в этот день была двадцать лет назад.  Об этом передаёт издание «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр. При этом абсолютный температурный рекорд 9 июня был зафиксирован в Москве в  1948 году — +32,1 °С.

Ранее Роспотребнадор поделился способами борьбы с жарой. В ведомстве посоветовали не гулять на улице в определённые часы  и при себе иметь всегда бутылку воды.