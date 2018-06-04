ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Теперь компании, занимающиеся авиаперевозками, смогут вести свой «чёрный список» и отказываться продавать билеты некультурным людям – дебоширам. Такие изменения претерпел Воздушный кодекс, поправки вступают в силу уже сегодня.

В России сразу три документа получили поправки, среди них Гражданский и Воздушный кодекс, а также КоАП.

Теперь, если человек устроил дебош в самолёте или аэропорту, его могут включить в «чёрный список» и в следующий раз уже не продать билет, причём это будет на законных основаниях. То ест согласно поправкам, авиакомпания просто расторгнет с этим гражданином договор о воздушной перевозке (в данном случае билет) в одностороннем порядке.

Чёрное клеймо будет стоять на пассажире один год, включать или не включать человека в этот список, будет руководитель компании либо исполняющий его обязанности. Однако человека обязательно уведомят об этом, чтобы не было конфуза. Это решение, кстати, можно оспорит в суде, если вы считаете, что решение было незаконным.

Но есть исключения, когда вам всё равно разрешат лететь: в случае отсутствия альтернативного рейса у другого перевозчика, если до пункта назначения в России можно добраться только на самолёте, если человек отправляется на лечение или сопровождает инвалида. Пустят в самолёт и тех, кому необходимо попасть на похороны члена семьи или своего родственника.

Напомним, обсуждение черных списков для авиакомпании длилось уже несколько лет, ещё в 2016 году Путин поддержал идею гендиректора «Аэрофлот» начать ужесточать ответственность для злостных нарушителей порядка. Сегодня, 4 июня, поправки вступили в закон. Например, в «Аэрофлоте» сейчас «на галочке» находится уже более трёх тысяч дебоширов. При этом с апреля в список внесли двенадцать человек, десять из них применили насилие в отношении сотрудника компании, двое создали угрозу безопасности или агрессивно вели себя во время полёта. Пока самолёт с 2017 года из-за буянов не сажали экстренно.





