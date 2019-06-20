ИА «Ореанда-Новости». Несколько недель назад небольшой промышленный город Киселевск стал известен в интернете благодаря видеобращению граждан. В ней они просили генерального секретаря ООН и премьер-министра Канады Джастина Трюдо убежища из-за проблемы с экологией. На видео отреагировал глава региона Сергей Циилев, который утверждал, что расселит все дома от места с подземными пожарами. Но теперь жители Киселевска просят переселить все население в 90 тысяч человек.

В городе проходит открытый сбор угля, из-за этого ежедневно превышены все нормы загрязнений. Постепенно в Киселевске растет процент заболевших онкологией, среди которых большим списком числятся дети.