ИА «Ореанда-Новости». Валентина Терешкова, работающая депутатом в Госдуме, заявила "Комсомольской правде", что предложение о том, чтобы внести поправки о президентских сроках, появилось в связи с тем, что об этом попросили простые люди.  

Депутатом было сказано, что при выдвижении этого предложения она выражала не своё мнение и не мнение российских политиков, а мнение простых людей. 

"Просто люди простые об этом просили" - сказала Терешкова. 