11.03.2020, 15:21
Терешкова дала объяснение инициативе о президентских сроках
ИА «Ореанда-Новости». Валентина Терешкова, работающая депутатом в Госдуме, заявила "Комсомольской правде", что предложение о том, чтобы внести поправки о президентских сроках, появилось в связи с тем, что об этом попросили простые люди.
Депутатом было сказано, что при выдвижении этого предложения она выражала не своё мнение и не мнение российских политиков, а мнение простых людей.
"Просто люди простые об этом просили" - сказала Терешкова.
Депутатом было сказано, что при выдвижении этого предложения она выражала не своё мнение и не мнение российских политиков, а мнение простых людей.
"Просто люди простые об этом просили" - сказала Терешкова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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