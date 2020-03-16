16.03.2020, 11:58
Терешкова общалась с президентом России после выступления в Госдуме
ИА «Ореанда-Новости». Российский парламентарий Валентина Терешкова уведомила о том, что говорила с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как выступила с предложением внести поправку, которая даёт возможность действующему президенту принимать участие в новых выборах, сообщает агентство РИА Новости.
При этом депутат не стала рассказывать, какие темы поднимались в этом разговоре.
"Очень много хотите знать. А это секрет", - сказала российский законодатель.
При этом депутат не стала рассказывать, какие темы поднимались в этом разговоре.
"Очень много хотите знать. А это секрет", - сказала российский законодатель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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