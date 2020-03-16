ИА «Ореанда-Новости».  Российский парламентарий Валентина Терешкова уведомила о том, что говорила с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как выступила с предложением внести поправку, которая даёт возможность действующему президенту принимать участие в новых выборах, сообщает агентство РИА Новости. 

При этом депутат не стала рассказывать, какие темы поднимались в этом разговоре.

"Очень много хотите знать. А это секрет", - сказала российский законодатель. 

 