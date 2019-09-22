ИА «Ореанда-Новости» В американском издании The National Interest появилась публикация о том, что ракеты с российских атомных подводных лодок класса «Борей» способны разрушить города и сделать территорию США необитаемой даже в случае ликвидации других ядерных сил при первом ударе.

В статье указано, что субмарина «Юрий Долгорукий» несёт 16 ракет Р-30 «Булава», а также 6 боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения мощностью 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Специалисты подсчитали, что, одна-единственная подводная лодка такого класса способна поразить объекты на расстоянии более 9 тысяч километров силами 72 ядерных боеголовок, по мощности превосходящих сброшенную в 1945 году на Хиросиму бомбу в десять раз.