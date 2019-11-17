ИА «Ореанда-Новости» Газета The Sunday Times сообщила, что военное командование Великобритании скрывало информацию о преступлениях, совершённых британскими военными на территории Афганистана и Ирака. Специальное расследование велось в течение года сотрудниками The Sunday Times и программы Panorama, выходящей на телеканале BBC.

Указывается, что журналисты располагают секретной документацией, которая свидетельствует о причастности одного из сотрудников специальной авиадесантной службы Великобритании к убийствам мирных жителей, в том числе детей.

Кроме того, есть данные о военных преступлениях, в которых подозреваются бойцы батальона Black Watch, входящего в состав королевского полка Шотландии. Военнослужащие могут быть причастны к избиениям, пыткам, сексуальным и другим преступлениям.

Помимо прочего выявлены факты укрывательства указанных преступлений со стороны представителей высшего армейского командования. «Министерство обороны оказывало всё большее давление, чтобы добиться скорейшего закрытия дел», – приводятся слова одного из военных следователей.