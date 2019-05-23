ИА «Ореанда-Новости» В Архаринском районе Амурской области на волю были выпущены два тигра – Павлик и его сестра Елена, которые были изъяты из дикой природы вместе с матерью в феврале 2018 года. Об этом передаёт управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Сообщается, что вольер с тиграми был открыт дистанционно, ещё несколько дней место выпуска тигров на волю будут снимать камеры, а затем учёные будут отслеживать передвижения животных при помощи ошейников с GPS-трекером.

Павлика и Елену забрали ещё тигрятами, их мать нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Специалисты отмечали, что тигрица вела себя странно – не боялась света и крика, а также тащила свою добычу на большие расстояния, что нехарактерно для этих животных. Так, учёные предположили, что у самки есть детёныши.

В начале февраля 2018 года тигрицу поймали и отправили в реабилитационный центр в селе Алексеевка, у неё были проблемы со здоровьем. Позже были найдены и привезены в этот же центр два её тигрёнка. Сейчас мать Павлика и Елены живёт в зоопарке Зеленогорска Красноярского края, её не выпустили в дикую природу из-за слабого здоровья.