Тимати рассказал, что его команда в новом выпуске шоу сделала один номер, который посвятила рэперу Кириллу Толмацкому. Артист рассказал, что просто позвонил Толмацкому, с которым долгое время не общался, и просто попросил разрешения сделать трибьют. Рэпер добавил, что Толмацкий согласился сразу.Выпуск шоу «Песни» с этим номером выйдет в эфир 25 мая.