24.05.2019, 19:41
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
ИА «Ореанда-Новости». Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Тимати рассказал, что его команда в новом выпуске шоу сделала один номер, который посвятила рэперу Кириллу Толмацкому. Артист рассказал, что просто позвонил Толмацкому, с которым долгое время не общался, и просто попросил разрешения сделать трибьют. Рэпер добавил, что Толмацкий согласился сразу.
Выпуск шоу «Песни» с этим номером выйдет в эфир 25 мая.
Тимати рассказал, что его команда в новом выпуске шоу сделала один номер, который посвятила рэперу Кириллу Толмацкому. Артист рассказал, что просто позвонил Толмацкому, с которым долгое время не общался, и просто попросил разрешения сделать трибьют. Рэпер добавил, что Толмацкий согласился сразу.
Выпуск шоу «Песни» с этим номером выйдет в эфир 25 мая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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