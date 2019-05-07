Ещё 77% россиян уверены, что чиновники, а также депутаты и сенаторы полностью не раскрывают данные о своих заработках и имуществе. Граждане полагают, что в декларациях отмечается только наименьшая часть доходов.Примечательно, что количество граждан, которые не доверяют сведениям из деклараций, не меняется с 2010 года.