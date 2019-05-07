07.05.2019, 11:25
Только 3% россиян верят в достоверность деклараций чиновников о доходах
ИА «Ореанда-Новости». В России только 3% граждан считают, что чиновники указали верные сведения в декларации о доходах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на опрос "Левада-центра".
Ещё 77% россиян уверены, что чиновники, а также депутаты и сенаторы полностью не раскрывают данные о своих заработках и имуществе. Граждане полагают, что в декларациях отмечается только наименьшая часть доходов.
Примечательно, что количество граждан, которые не доверяют сведениям из деклараций, не меняется с 2010 года.
Ещё 77% россиян уверены, что чиновники, а также депутаты и сенаторы полностью не раскрывают данные о своих заработках и имуществе. Граждане полагают, что в декларациях отмечается только наименьшая часть доходов.
Примечательно, что количество граждан, которые не доверяют сведениям из деклараций, не меняется с 2010 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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