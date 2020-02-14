ИА «Ореанда-Новости». Пенсионерка из Томска рассказала о том, как прошла встреча с Бастрыкиным.

Пенсионерка из Томска Римма Круць рассказала, как прошла встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Она отметила, что довольна тем, как прошла встреча.

Ранее сообщалось о том, что жительница Томской области обратилась к Бастрыкину с просьбой помочь, так как была не согласна с решением суда в отношении её мужа по факту мошенничества. Также она отметила, что сотрудники Гостехнадзора, которые поставили на учёт купленную ею неисправную технику в кредит, не были наказаны.

Глава СК поручил передать данное дело в центральный аппарат, чтобы выяснить все обстоятельства. Также в отношении руководителя СУ СК РФ по Томской области было решено назначить проверку.

Круць обратила внимание, что рассказала Бастрыкину о штрафе в размере одной тысячи рублей, который её обязали выплатить в суде. Председатель СК извинился и вернул ей эти деньги.



