ИА «Ореанда-Новости» Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в стране поставлена цель к 2030 году увеличить продолжительность жизни жителей до 80 лет.

По словам чиновника, демографическая программа, которую начали реализовывать в 2007 году, дала возможность коренным образом изменить ситуацию в данной сфере. «Благодаря комплексу мер, принимаемых государством и, что самое главное, благодаря изменению отношения людей к своему здоровью темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире», – сказал Топилин. Политик привёл соответствующие статистические данные: в течение последних 15 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на 8 лет, среди мужчин – на 9,2 года. В 2018 году она достигла почти 73 года, и, по мнению Топилина, «показатель надо улучшать».

В настоящее время глава Минструда РФ находится на встрече министров труда и занятости стран, входящих в «Большую двадцатку», который проходит в городе Мацуяма в Японии. Встреча посвящена вопросам занятости работников пожилого возраста и увеличения продолжительности трудовой деятельности.