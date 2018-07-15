ИА «Ореанда-Новости». Президент США Дональд Трамп дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к Владимиру Путину. Также он поделился своим мнением касательно настоящей политики Штатов.

Завтра состоится саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. За один день до события американский лидер дал интервью, где рассказал о главах Северной Кореи и России, а также о внешней политике Соединённых Штатов Америки. На борту президентского самолёта Трамп поделился, что ему удалось построить хорошие взаимоотношения с высшим руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном. Американский президент сообщил, что у него это получилось несмотря на то, что он считает лидера Корейской Народной Демократической Республики безжалостным человеком и диктатором.



Также Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как умного и забавного персонажа, очень интересную личность, но, при этом, жёсткого человека и того, кто обладает хорошими навыками переговоров. Когда журналист, который брал интервью у президента, дополнил, что Ким Чен Ын, помимо всего этого, ещё и безжалостный диктатор, Трамп подтвердил его слова, сообщив, что



Ким Чен Ын действительно безжалостный, но многие из его (американского лидера) коллег и партнёров - безжалостные. На вопрос, является ли Путин таким же, Трамп ответил: «Не могу сказать, но думаю, что да. Но и другие тоже».



Затем лидер Штатов добавил, что было бы хорошо, если бы ему удалось наладить отношения с Российской Федерацией. Также Дональд Трамп поделился и своим мнением касательно ведения внешней политики нынешним правительством. Он считает, что настоящие успехи значительно более велики, чем при предшественнике Трампа - Бараке Обаме. В последние несколько лет Обамы на посту президента речь шла только о Северной Корее и об их ядерных разработках, уделялось много внимания запускам северокорейцев, а требовалось встретиться с ними, как это сделал нынешний глава США.



«И посмотрите на последние девять месяцев - ни ракетных запусков, ни ядерных испытаний…» - повествует Дональд.

Напомним, саммит президентов России и США состоится завтра, 16-го июля, в Хельсинки. Накануне американцы в очередной раз обвинили россиян в хакерских атаках, что подвело встречу к угрозе срыва. Однако пресс-секретарь Трампа сообщила, что переговоры состоятся.