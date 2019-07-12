ИА «Ореанда-Новости» Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении подписать 12 июля указ, который даст его администрации возможность получить сведения о гражданстве людей, постоянно находящихся на территории страны.

Очередная перепись населения назначена на 2020 год. Если внести в анкеты вопрос о гражданстве, придётся отказаться от проведения данного мероприятия в установленные сроки, а это не устраивает президента.

В случае реализации инициативы Трампа каждое ведомство должно будет передать в министерство торговли все запрошенные записи о количестве граждан и мигрантов в США. Речь идёт в том числе о базах данных министерства внутренней безопасности и Управления социального страхования.

«У нас много информации во многих наших ведомствах. Мы заглянем под каждый камень. Бюро переписи подсчитало, что, используя имеющуюся информацию, оно может установить гражданство 90 % нашего населения или более», – сказал по этому поводу Трамп.

В середине июня президент заявил, в ближайшее время в США будет организована высылка миллионов беженцев.