24.10.2019, 19:57
Транспортный налог с дорогих автомобилей могут изменить
ИА «Ореанда-Новости». В России могут изменить расчёт транспортного налога с дорогостоящих автомобилей, сообщает издательство SpeedMe.ru.
Уже был изменён список дорогих автомобилей. Минпромторг указал в этом списке 1 223 автомобиля, которые имеют стоимость более 3 миллионов рублей. В скором времени планируется рассмотреть вопрос об изменении расчетных коэффициентов при определении размера транспортного налога. По мнению Счетной Палаты России, может измениться и ставка налога.
В осуждении изменений буду участвовать представители субъектов России, эксперты ведомств, налоговые представители и бизнес-сообщества. Это связано с тем, что если нововведения будут приняты, то есть возможность появления спорных ситуаций в отношении стоимости определённого автомобиля.
Уже был изменён список дорогих автомобилей. Минпромторг указал в этом списке 1 223 автомобиля, которые имеют стоимость более 3 миллионов рублей. В скором времени планируется рассмотреть вопрос об изменении расчетных коэффициентов при определении размера транспортного налога. По мнению Счетной Палаты России, может измениться и ставка налога.
В осуждении изменений буду участвовать представители субъектов России, эксперты ведомств, налоговые представители и бизнес-сообщества. Это связано с тем, что если нововведения будут приняты, то есть возможность появления спорных ситуаций в отношении стоимости определённого автомобиля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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