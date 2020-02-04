



Указанная информация была опубликована на аккаунте Сергей Макогона, который занимает должность руководителя «Оператора газотранспортной системы Украины», в сети Facebook.За январь этого года объём транзитного газа равен 2,55 миллиарда кубометров. А в январе 2019 года по российскому трубопроводу через Украину прошло более 8 миллиарда кубометров.