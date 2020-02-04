04.02.2020, 14:05
Транзит российского газа через Украину уменьшился в 3 раза
ИА «Ореанда-Новости». Транзит российского газа через Украину уменьшился в 3 раза. Информация была определена по данным за январь 2020 года.
Указанная информация была опубликована на аккаунте Сергей Макогона, который занимает должность руководителя «Оператора газотранспортной системы Украины», в сети Facebook. Он также указал, что «Газпром» использовал только 46% оплаченных мощностей газовой системы.
За январь этого года объём транзитного газа равен 2,55 миллиарда кубометров. А в январе 2019 года по российскому трубопроводу через Украину прошло более 8 миллиарда кубометров.
Указанная информация была опубликована на аккаунте Сергей Макогона, который занимает должность руководителя «Оператора газотранспортной системы Украины», в сети Facebook. Он также указал, что «Газпром» использовал только 46% оплаченных мощностей газовой системы.
За январь этого года объём транзитного газа равен 2,55 миллиарда кубометров. А в январе 2019 года по российскому трубопроводу через Украину прошло более 8 миллиарда кубометров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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